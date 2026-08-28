Jiangsu Tongli Risheng Machinery A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jiangsu Tongli Risheng Machinery A hat am 26.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,260 CNY je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,56 Prozent auf 569,5 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 578,5 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at