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30.04.2026 06:31:29
Jiangsu United Water Technology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Jiangsu United Water Technology A hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu United Water Technology A 0,030 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Jiangsu United Water Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 283,2 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 252,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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