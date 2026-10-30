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30.10.2026 06:31:28
Jiangsu United Water Technology A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Jiangsu United Water Technology A äußerte sich am 29.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Jiangsu United Water Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,05 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 256,8 Millionen CNY – ein Plus von 1,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu United Water Technology A 253,3 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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