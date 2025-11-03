JIANGSU WANLIN MODERN LOGISTICS: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

JIANGSU WANLIN MODERN LOGISTICS lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 10,73 Prozent auf 58,6 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel hatte JIANGSU WANLIN MODERN LOGISTICS 65,7 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at