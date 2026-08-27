Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank ließ sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,32 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,330 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,13 Prozent auf 1,85 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,97 Milliarden CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at