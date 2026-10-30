Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,23 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank 0,250 CNY je Aktie verdient.

Umsatzseitig standen 1,68 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 8,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu Wujiang Rural Commercial Bank 1,84 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at