Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,080 CNY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Jiangsu Wujin Stainless Steel Pipe Group mit einem Umsatz von insgesamt 590,9 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 561,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 5,23 Prozent gesteigert.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,140 CNY beziffert, während im Vorjahr 0,220 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 12,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 2,31 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 2,64 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at