Jiangsu Xiehe Electronic A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jiangsu Xiehe Electronic A lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,06 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,140 CNY je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 199,1 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jiangsu Xiehe Electronic A einen Umsatz von 195,9 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at