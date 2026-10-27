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27.10.2026 06:31:29
Jiangsu Xiehe Electronic A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Jiangsu Xiehe Electronic A lud am 24.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Jiangsu Xiehe Electronic A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,34 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,180 CNY je Aktie gewesen.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 5,86 Prozent auf 282,4 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 266,8 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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