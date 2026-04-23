23.04.2026 06:31:29

Jiangsu Xiehe Electronic A präsentierte Quartalsergebnisse

Jiangsu Xiehe Electronic A gab am 21.04.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS belief sich auf 0,25 CNY gegenüber 0,280 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,04 Prozent auf 261,4 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 246,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 0,760 CNY. Im letzten Jahr hatte Jiangsu Xiehe Electronic A einen Gewinn von 0,810 CNY je Aktie eingefahren.

Jiangsu Xiehe Electronic A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 975,47 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 883,78 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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