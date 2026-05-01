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01.05.2026 06:31:29
Jiangsu Xinquan Automotive Trim präsentierte Quartalsergebnisse
Jiangsu Xinquan Automotive Trim stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 0,40 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Xinquan Automotive Trim 0,440 CNY je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,42 Prozent auf 3,64 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,52 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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