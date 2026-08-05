Jiangsu Xinquan Automotive Trim: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Xinquan Automotive Trim hat am 03.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,18 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Xinquan Automotive Trim 0,310 CNY je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Jiangsu Xinquan Automotive Trim mit einem Umsatz von insgesamt 4,38 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,94 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 11,04 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at