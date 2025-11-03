Jiangsu Xinquan Automotive Trim: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jiangsu Xinquan Automotive Trim lud am 31.10.2025 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0,40 CNY gegenüber 0,560 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Xinquan Automotive Trim im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 14,91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 3,95 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 3,44 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at