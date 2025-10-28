JIANGSU XINRI E-VEHICLE hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

JIANGSU XINRI E-VEHICLE hat am 25.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,24 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,140 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,38 Milliarden CNY – ein Plus von 24,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JIANGSU XINRI E-VEHICLE 1,11 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at