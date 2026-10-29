JIANGSU XINRI E-VEHICLE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

JIANGSU XINRI E-VEHICLE äußerte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat JIANGSU XINRI E-VEHICLE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 11,91 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,22 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,39 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at