JIANGSU XINRI E-VEHICLE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

JIANGSU XINRI E-VEHICLE hat am 25.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JIANGSU XINRI E-VEHICLE 0,130 CNY je Aktie verdient.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 939,6 Millionen CNY – eine Minderung von 10,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,05 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at