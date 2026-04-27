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27.04.2026 06:31:29
JIANGSU XINRI E-VEHICLE veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
JIANGSU XINRI E-VEHICLE hat am 25.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte JIANGSU XINRI E-VEHICLE 0,130 CNY je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 939,6 Millionen CNY – eine Minderung von 10,81 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,05 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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