Jiangsu Xukuang Energy A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jiangsu Xukuang Energy A hat am 28.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Xukuang Energy A 0,040 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat Jiangsu Xukuang Energy A im vergangenen Quartal 3,19 Milliarden CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiangsu Xukuang Energy A 3,69 Milliarden CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at