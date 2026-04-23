Jiangsu Xukuang Energy A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jiangsu Xukuang Energy A hat am 21.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,030 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Jiangsu Xukuang Energy A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3,91 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 3,01 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at