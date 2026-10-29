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29.10.2026 06:31:29
Jiangsu Xukuang Energy A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Jiangsu Xukuang Energy A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 0,03 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Xukuang Energy A 0,010 CNY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 14,17 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 3,64 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3,19 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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