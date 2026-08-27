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27.08.2026 06:31:29
Jiangsu Xukuang Energy A legte Quartalsergebnis vor
Jiangsu Xukuang Energy A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,02 CNY erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,020 CNY je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 3,71 Milliarden CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 53,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jiangsu Xukuang Energy A einen Umsatz von 2,42 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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