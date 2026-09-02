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02.09.2026 06:31:29
Jiangsu Yabang Dyestuff verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Jiangsu Yabang Dyestuff hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,80 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 212,7 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 228,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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