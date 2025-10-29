Jiangsu Yangnong Chemical stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Jiangsu Yangnong Chemical hat am 27.10.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,62 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,650 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Jiangsu Yangnong Chemical 2,92 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 26,15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,32 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at