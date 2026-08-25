Jiangsu Yangnong Chemical stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jiangsu Yangnong Chemical hat am 24.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,95 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,930 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3,14 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,98 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at