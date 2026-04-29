Jiangsu Yangnong Chemical stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jiangsu Yangnong Chemical hat am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,01 CNY. Im Vorjahresviertel waren 1,07 CNY je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 3,47 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Yangnong Chemical 3,23 Milliarden CNY umgesetzt.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,10 CNY sowie einem Umsatz von 3,47 Milliarden CNY gerechnet.

Redaktion finanzen.at