Jiangsu Yangnong Chemical verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Yangnong Chemical äußerte sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS lag bei 0,66 CNY. Im letzten Jahr hatte Jiangsu Yangnong Chemical einen Gewinn von 0,620 CNY je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig standen 2,53 Milliarden CNY in den Büchern – ein Minus von 13,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu Yangnong Chemical 2,92 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at