Jiangsu Yueda Investment gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jiangsu Yueda Investment hat am 28.03.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Umsatzseitig standen 408,7 Millionen CNY in den Büchern – ein Minus von 37,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu Yueda Investment 654,2 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,040 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 0,030 CNY erwirtschaftet worden.

Jiangsu Yueda Investment hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 2,55 Milliarden CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 3,03 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at