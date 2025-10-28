Jiangsu Yueda Investment stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jiangsu Yueda Investment hat am 25.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,07 CNY. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 23,58 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 784,6 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 634,9 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at