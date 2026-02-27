Jiangsu Yunyong Electronics and Technology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jiangsu Yunyong Electronics and Technology A hat am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangsu Yunyong Electronics and Technology A ein EPS von -0,650 CNY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 186,4 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 120,3 Millionen CNY umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,200 CNY. Im Vorjahr waren -0,580 CNY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 375,56 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 295,26 Millionen CNY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at