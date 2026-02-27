|
27.02.2026 06:31:29
Jiangsu Yunyong Electronics and Technology A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Jiangsu Yunyong Electronics and Technology A hat am 25.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,04 CNY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangsu Yunyong Electronics and Technology A ein EPS von -0,650 CNY in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 186,4 Millionen CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 120,3 Millionen CNY umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,200 CNY. Im Vorjahr waren -0,580 CNY je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 27,20 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 375,56 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 295,26 Millionen CNY im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.