Jiangsu Yunyong Electronics and Technology A: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jiangsu Yunyong Electronics and Technology A hat am 28.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,15 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 36,55 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 59,1 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 93,1 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at