Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jiangsu Zijin Rural Commercial Bank stellte am 28.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 CNY. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,140 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,09 Prozent auf 2,04 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,41 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at