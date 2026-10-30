Jiangsu Zongyi: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Jiangsu Zongyi hat am 29.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Jiangsu Zongyi vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Jiangsu Zongyi mit einem Umsatz von insgesamt 206,6 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 86,99 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at