Jiangsu Zongyi stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jiangsu Zongyi hat am 28.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,010 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Jiangsu Zongyi im vergangenen Quartal 131,4 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiangsu Zongyi 101,7 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at