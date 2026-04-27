Jiangxi Changjiu Biochemical Industry: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Jiangxi Changjiu Biochemical Industry lud am 24.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CNY je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Jiangxi Changjiu Biochemical Industry ebenfalls 0,030 CNY je Aktie eingebüßt.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 164,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 142,0 Millionen CNY, während im Vorjahreszeitraum 53,6 Millionen CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at