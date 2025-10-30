Jiangxi Changyun hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Jiangxi Changyun hat am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,010 CNY erwirtschaftet worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 10,65 Prozent auf 337,1 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 377,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at