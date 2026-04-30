Jiangxi Copper: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jiangxi Copper äußerte sich am 28.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,82 CNY gegenüber 0,570 CNY im Vorjahresquartal.

Jiangxi Copper hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 139,12 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 24,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 111,61 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at