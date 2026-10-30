Jiangxi Copper hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jiangxi Copper hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,88 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,540 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 2,75 Prozent zurück. Hier wurden 135,26 Milliarden CNY gegenüber 139,09 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at