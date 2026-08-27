Jiangxi Copper stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jiangxi Copper ließ sich am 25.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jiangxi Copper die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,68 CNY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,640 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 168,03 Milliarden CNY – ein Plus von 15,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangxi Copper 145,35 Milliarden CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at