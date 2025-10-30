Jiangxi Copper vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jiangxi Copper hat am 28.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,54 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,400 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 122,88 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 139,09 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at