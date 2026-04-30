Jiangxi Ganyue Expressway gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jiangxi Ganyue Expressway hat am 27.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,12 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,180 CNY je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 1,50 Milliarden CNY, gegenüber 1,56 Milliarden CNY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,04 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at