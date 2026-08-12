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12.08.2026 06:31:29
Jiangxi Ganyue Expressway legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Jiangxi Ganyue Expressway hat am 11.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,03 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,150 CNY erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat Jiangxi Ganyue Expressway mit einem Umsatz von insgesamt 1,16 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,52 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 23,53 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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