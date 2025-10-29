Jiangxi Ganyue Expressway legte Quartalsergebnis vor

Jiangxi Ganyue Expressway hat am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 0,37 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jiangxi Ganyue Expressway 0,220 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,32 Milliarden CNY – das entspricht einem Minus von 1,69 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,34 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at