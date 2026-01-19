|
Jiangxi Ganyue Expressway mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Jiangxi Ganyue Expressway lud am 16.01.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Das EPS lag bei -0,13 CNY. Ein Jahr zuvor waren 0,060 CNY je Aktie erzielt worden.
Jiangxi Ganyue Expressway hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,89 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 32,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,42 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 0,570 CNY gegenüber 0,550 CNY je Aktie im Vorjahr.
Jiangxi Ganyue Expressway hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 6,29 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 5,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 5,96 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
