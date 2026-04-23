Jiangxi Guoguang Commercial Chains A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jiangxi Guoguang Commercial Chains A äußerte sich am 21.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Es stand ein EPS von 0,05 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiangxi Guoguang Commercial Chains A noch ein Gewinn pro Aktie von -0,010 CNY in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 805,9 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 640,4 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,030 CNY, nach 0,010 CNY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 2,81 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 2,68 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at