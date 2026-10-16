Jiangxi Guoguang Commercial Chains A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Jiangxi Guoguang Commercial Chains A hat am 15.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,02 CNY erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,020 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 2,60 Prozent auf 703,2 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 685,4 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at