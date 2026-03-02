Jiangxi Guoke Defence Group A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jiangxi Guoke Defence Group A hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,240 CNY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 635,0 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 438,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,19 CNY, nach 0,950 CNY im Vorjahresvergleich.

Jiangxi Guoke Defence Group A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,41 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,20 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,05 CNY sowie einen Umsatz von 1,28 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at