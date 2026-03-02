02.03.2026 06:31:29

Jiangxi Guoke Defence Group A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jiangxi Guoke Defence Group A hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,51 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,240 CNY je Aktie vermeldet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 44,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 635,0 Millionen CNY umgesetzt, gegenüber 438,1 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.

Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,19 CNY, nach 0,950 CNY im Vorjahresvergleich.

Jiangxi Guoke Defence Group A hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 1,41 Milliarden CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 17,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 1,20 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 1,05 CNY sowie einen Umsatz von 1,28 Milliarden CNY belaufen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:20 Februar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
07:10 Das Depot von Carl Icahn im vierten Quartal 2025: Käufe, Verkäufe, Umschichtungen
01.03.26 KW 9: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. im Februar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 9

Börse aktuell - Live Ticker

Eskalation im Nahen Osten: ATX schwächer erwartet -- DAX dürfte nachgeben -- Asiens Börsen mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt dürfte am Montag mit Verlusten starten. Auch der deutsche Leitindex tendiert vorbörslich schwächer. Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen