Jiangxi Guoke Defence Group A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jiangxi Guoke Defence Group A hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jiangxi Guoke Defence Group A ein EPS von 0,330 CNY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 27,02 Prozent auf 356,5 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 280,6 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at