Jiangxi Guoke Defence Group A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jiangxi Guoke Defence Group A hat sich am 25.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,16 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,190 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Jiangxi Guoke Defence Group A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 229,0 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 21,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 292,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at