Jiangxi Guotai Industrial Explosive Material Group gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jiangxi Guotai Industrial Explosive Material Group hat am 25.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,130 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 656,3 Millionen CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 575,7 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at