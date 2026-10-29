Jiangxi Guotai Industrial Explosive Material Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Jiangxi Guotai Industrial Explosive Material Group veröffentlichte am 27.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,09 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,110 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Jiangxi Guotai Industrial Explosive Material Group mit einem Umsatz von insgesamt 668,4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 542,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 23,20 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at