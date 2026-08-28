Jiangxi Hongcheng Waterworks: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jiangxi Hongcheng Waterworks gab am 27.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,20 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,210 CNY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,71 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 1,74 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at